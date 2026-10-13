РФ вдарила балістикою по Києву: попередження знову не було, багато поранених

Радник президента підтвердив, що Україна не отримала розвідданих про пуск балістики.

Російські окупанти вдарили балістичними ракетами по Києву. Про це повідомили Повітряні сили.

"Близько 22:40, 13 жовтня, ворог завдав удару по столиці України балістичними ракетами (кількість та тип уточнюється). Ситуація схожа із вчорашньою - інформації від партнерів щодо пусків з території противника не надходило. Причини встановлюються", - додали там.

Оновлено 00:46. За словами Кличка, наразі 17 постраждалих у Деснянському районі. 13 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Відео дня

Оновлено 00:34. Уже 13 постраждалих в будинку в Деснянському районі. 10 поранених медики госпіталізували. 4 постраждалих перебувають у тяжкому стані. Одна людина загинула.

Оновлено 23:54. Премʼєр-міністр Сергій Корецький повідомив про влучання у багатоповерховий житловий будинок: пожежа охопила квартири з 1 по 9 поверх. Станом на зараз відомо про одного загиблого та 4 постраждалих.

"У Деснянському районі Києва влучання в 9-поверховий будинок. На місці пожежа, - повідомив мер Віталій Кличко.

Також у Дніпровському районі виникло загоряння складської будівлі. У Дарницькому районі падіння уламків на територію стадіону. Є загоряння газону.

Радник президента Дмитро Литвин підтвердив, що Україна не отримала розвідданих про пуск балістики: військові та служби з'ясовують обставини.

"Говорили про це вже, що не було попередження від партнерів за тими каналами, за якими зазвичай було.Сьогодні так само", - додали там.

Як наголосили моніторингові канали, інформації про пуски/виходи балістики, як і вчора - не було.

"Один раз - це випадковість. Два рази - збіг. Три рази - закономірність. Поки що ми на другому етапі. І в разі настання третього, "рішучі заперечення" від "партнерів" уже не спрацюють", - написали у пабліку Ukraine context.

Розвіддані США

Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що партнери не попередили Україну про балістичну атаку по Києву, що відбулася 12 жовтня пізно ввечері.

Він наголосив, що з вечора й по цей час росіяни атакували Україну більш ніж сотнею різних засобів нападу: реактивними дронами, баражуючими боєприпасами та балістичними ракетами.

ЗМІ писали, що США продовжують надавати Україні розвідувальну інформацію за чотирма ключовими напрямками. За словами співрозмовника журналістів, США надають Україні попередження про запуски балістичних ракет, дані про цілі на території РФ, супутникові знімки та військову аналітику.

Вас також можуть зацікавити новини: