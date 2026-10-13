В Луцьку через російську дронову атаку загорівся ТРЦ

Уламки реактивного безпілотника впали на торгово-розважальний центр "Адреналін Сіті", загорівся дах будівлі.

У вівторок, 13 жовтня, росіяни атакували місто Луцьк, через падіння уламків реактивного безпілотника загорівся торгово-розважальний центр "Адреналін Сіті", повідомив в Facebook виконувач обов'язків начальника Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.

Романюк розповів, що виникло загоряння даху приміщення розважального центру. Силами управління ДСНС пожежу вже вдалося локалізувати.

"На щастя, ніхто з людей не постраждав - немає загиблих чи травмованих", - йдеться в його повідомленні.

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Російські атаки заходу України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що вранці 13 жовтня в селі Муроване Львівського району внаслідок падіння збитого російського безпілотника загорілися два житлові будинки, пошкоджено три автомобілі. Проте, на щастя, постраждалих в результаті атаки немає.

Також ми писали, що вранці 10 жовтня поблизу Львова було знищено російський безпілотник. За попередніми даними, загиблих, постраждалих і руйнувань немає. Повітряні сили та місцева влада повідомляли, що військові ідентифікували дрон як реактивний. Це перший випадок, коли російський реактивний безпілотник залетів безпосередньо на територію Львова.

У вересні російські окупанти майже добу атакували дронами західну Україну. Місцеві пабліки повідомляли, що вибухи було чути і Рівному, Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому, у Стрию на Львівщині. Начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомляла про одного травмованого внаслідок російської атаки.

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