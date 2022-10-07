Вночі російські окупанти з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.
"Нікопольщина усю ніч здригалася від вибухів… Російські окупаційні війська шість разів ударили по району з РСЗВ та важкої артилерії. Попередньо, люди не постраждали", - зазначив він.
За словами Резніченка, у Нікополь прилетіли майже 40 російських снарядів.
Зокрема, у місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, понад десять приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони та електромережі.
"У Марганецькій громаді триває обстеження уражених територій. Масштаби руйнувань уточнюються", - додав він.
Ситуація у Нікополі та Марганці
Як повідомляв УНІАН, окупаційні війська майже щодня обстрілюють Нікополь та Марганець.
6 жовтня заступник керівника Ради оборони Дніпропетровської області Микола Лукашук повідомив, що у Нікополі та Нікопольському районі внаслідок обстрілів та ракетних ударів російських військ зруйновано понад 350 багатоповерхівок та понад 1 тис. приватних будинків.
З початку широкомасштабної війни з міста і району виїхало більш як 80 тис. людей.
Разом з тим евакуація населення з Нікополя та Марганця поки не планується.