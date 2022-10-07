У Нікополі пошкоджено кілька багатоповерхівок, понад 10 приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони та електромережі.

Вночі російські окупанти з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

"Нікопольщина усю ніч здригалася від вибухів… Російські окупаційні війська шість разів ударили по району з РСЗВ та важкої артилерії. Попередньо, люди не постраждали", - зазначив він.

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За словами Резніченка, у Нікополь прилетіли майже 40 російських снарядів.

Зокрема, у місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, понад десять приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони та електромережі.

"У Марганецькій громаді триває обстеження уражених територій. Масштаби руйнувань уточнюються", - додав він.

Ситуація у Нікополі та Марганці

Як повідомляв УНІАН, окупаційні війська майже щодня обстрілюють Нікополь та Марганець.

6 жовтня заступник керівника Ради оборони Дніпропетровської області Микола Лукашук повідомив, що у Нікополі та Нікопольському районі внаслідок обстрілів та ракетних ударів російських військ зруйновано понад 350 багатоповерхівок та понад 1 тис. приватних будинків.

З початку широкомасштабної війни з міста і району виїхало більш як 80 тис. людей.

Разом з тим евакуація населення з Нікополя та Марганця поки не планується.

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