Окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину \ Телеграм-канал голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка

Вночі окупанти обстріляли Дніпропетровську область, обійшлося без жертв.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

"Росіяни усю ніч били по Нікопольському району з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Під обстріл потрапили три громади - Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Їх атакували 5 разів. Попередньо, люди не постраждали", - зазначив він.

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За словами очільника області, у Нікополі зайнялася пожежа в приватному будинку.

"Її уже приборкали. Пошкоджені десяток приватних будинків, підприємство та лінії електропередач", - додав Резніченко.

За його даними, у Мирівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд.

У Марганецькій громаді триває обстеження території. Масштаби руйнацій уточнюються.

В інших районах області ніч минула без ворожих атак, додав Резніченко.

Телеграм-канал голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка

Атаки по Дніпропетровщині

Населені пункти Дніпропетровщини, розташовані ближче до лінії фронту, передусім Нікополь та Кривий Ріг, постійно зазнають обстрілів окупантами. Частішають і обстріли обласного центру.

В ніч на 29 вересня російські загарбники вчинили масований обстріл Дніпра. Тоді внаслідок обстрілу в місті були пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Пошкоджень зазнали ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач. В результаті атаки вбито двох дорослих і двох дітей - 8-річного хлопчика та 9-річну дівчинку.

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