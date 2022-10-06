Попередньо, ніхто з людей не постраждав.

Вночі окупанти обстріляли Дніпропетровську область, обійшлося без жертв.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

"Росіяни усю ніч били по Нікопольському району з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Під обстріл потрапили три громади - Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Їх атакували 5 разів. Попередньо, люди не постраждали", - зазначив він.

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За словами очільника області, у Нікополі зайнялася пожежа в приватному будинку.

"Її уже приборкали. Пошкоджені десяток приватних будинків, підприємство та лінії електропередач", - додав Резніченко.

За його даними, у Мирівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд.

У Марганецькій громаді триває обстеження території. Масштаби руйнацій уточнюються.

В інших районах області ніч минула без ворожих атак, додав Резніченко.

Атаки по Дніпропетровщині

Населені пункти Дніпропетровщини, розташовані ближче до лінії фронту, передусім Нікополь та Кривий Ріг, постійно зазнають обстрілів окупантами. Частішають і обстріли обласного центру.

В ніч на 29 вересня російські загарбники вчинили масований обстріл Дніпра. Тоді внаслідок обстрілу в місті були пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Пошкоджень зазнали ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач. В результаті атаки вбито двох дорослих і двох дітей - 8-річного хлопчика та 9-річну дівчинку.

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