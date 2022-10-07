Ворог завдав вісім ракетних та 15 авіаційних ударів, а також здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

За добу в результаті російських обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.

"Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - йдеться у зведенні.

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Так, протягом минулої доби окупанти завдали 8 ракетних та 15 авіаційних ударів, а також здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Зокрема, три крилатих ракети Х-22 противника не долетіли до цілей.

"Від ворожого вогню постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 25 населених пунктів. Серед інших - Новомихайлівка, Залізничне, Спірне, Давидів Брід, Благодатівка і Мирне. Удари по Харкову, Запоріжжю, Миколаєву та Нікополю зроблено виключно з метою знищення цивільних помешкань та критичної інфраструктури міст", - розповіли у Генштабі.

Обстріли окупантів

Окупанти завдали ударів по Хмельницькій області. Зокрема, в Шепетівському районі зафіксовано вибухи двох ракет, випущених країною-агресором. Одна з них впала поряд з інфраструктурним об'єктом. Руйнувань інфраструктури та пожеж немає. Інша - впала на пустирі.

Серйозного удару зазнало місто Запоріжжя. Російські окупанти двічі завдали ракетних ударів по обласному центру. Зокрема, зранку було завдано 7 ударів по багатоповерхівках. Під завалами опинилися люди. Запорізька обласна військова адміністрація повідомила про сімох загиблих.

Після ранкової атаки у центрі Запоріжжя російські окупанти після обіду знову обстріляли місто, зафіксовано було три "прильоти".