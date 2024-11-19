Станом на 7 ранку попередньо відомо про 6 загиблих.

Росіяни пізно ввечері 18 листопада атакували Глухів Сумської області двома "Шахедами" та влучили у гуртожиток, є багато загиблих та поранених, серед них - діти. Про це повідомляє Сумська обласна адміністрація.

Станом на 7 ранку попередньо відомо про 6 загиблих, з них одна – дитина. Поранено - 12 людей, з них дві дитини.

У Сумській ОДА повідомляють, що аварійні роботи тривають, під завалами ще можуть знаходитись мешканці.

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Як повідомляють місцеві ЗМІ, серед загиблих – матір з дитиною.

Російські атаки на Україну - останні новини

Останніми днями Росія посилила атаки на Україну. Так, 17 листопада окупаційна армія Росії вдарила балістичною ракетою по багатоповерховому будинку в Сумах. Внаслідок цього обстрілу загинули 12 людей, серед яких двоє дітей 9 і 14 років.

А 18 листопада ворог вдарив по Одесі ракетою "Іскандер". За останньою інформацією, відомо про 10 загиблих та 55 поранених, троє людей лишаються у вкрай важкому стані. Серед загиблих - 7 поліцейських - слідчі та працівник конвойної служби, а також медик та 2 місцеві жительки. Серед поранених є діти.

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