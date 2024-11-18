Наразі відомо про 8 загиблих.

Сьогодні, 18 листопада, Одеса знов зазнала ракетного удару, є загиблі та поранені. Як передає кореспондент УНІАН, під час повітряної тривоги у місті пролунав гучний вибух. Місцева влада звернулась до населення з проханням перебувати у безпечних місцях.

Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що Одеса зазнала ракетного удару.

"Російські терористи здійснили ракетну атаку на Одесу. Є жертви та поранені. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки", - повідомив Кіпер.

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Пресслужба мерії заявила, що, за даними керівників закладів освіти, де перебувають діти у чергових групах, вихованці встигли перейти в укриття, наразі вони з вихователями.

У соцмережах люди пишуть, що бачать дим, який здіймається вгору, та тіла людей на дорозі. За деякими даними, ракета влучила у двір житлового багатоповерхового будинку.

За даними нардепа Олексія Гончаренка, наразі палають багатоповерхові житлові будинки в центрі Одеси. Він повідомив, що загинуло 8 людей, є багато поранених. Ще одна ракета, що не розірвалася — в будівлі навчального закладу.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак також прокоментував атаку на місто.

"В Одесі росіяни вбили людей цілеспрямованим ударом по цивільній інфраструктурі. Російські вбивці вже навіть не приховують своїх намірів", - наголосив він.

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