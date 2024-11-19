У місті Глухів Шосткинського району Сумської області внаслідок російської дронової атаки пошкоджено житловий будинок. Вже відомо про загиблих та постраждалих.

Як повідомляє Суспільне, близько 23:20 жителі міста почули два вибухи. З'ясувалося, що російський ударний дрон-камікадзе типу "Shahed" влучив в один з багатоквартирних будинків. Журналісти пишуть про загиблих та поранених, однак кількість жертв наразі ще встановлюється.

На опублікованих фото можна побачити значні руйнування декількох поверхів. Наразі на місці удару розбирають завали, під якими можуть перебувати люди.

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