Ворожі дрони влучили у житловий будинок.

Вночі російські окупанти атакували Дніпропетровську область безпілотниками, внаслідок чого загорілась житлова 5-поверхівка.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "Агресор знову масовано атакував область безпілотниками. 11 БпЛА знищили захисники неба", - зазначив він.

За даними Лисака, внаслідок атаки у Синельниківському та Самарівському районах виникли пожежі на території підприємств, кілька займань і у Павлограді, зокрема, у багатоповерхівці.

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Глава ОВА повідомив, що у Павлограді внаслідок удару по житловому будинку, двоє людей загинули, ще 8 отримали поранення.

"Шістьох постраждалих госпіталізовано. Одна пацієнтка важка, решта – у стані середньої тяжкості. Ще двом людям медичну допомогу надали на місці. Серед них – 15-річна дівчина", - деталізував Лисак.

Він додав, що наразі всі дані уточнюються.

О 8:33 Лисак уточнив, що кількість загиблих в Павлограді зросла до трьох, серед них – дитина. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

О 9:21стало відомо, що надзвичайники врятували 10 людей, серед них — 2 дитини. Внаслідок повторного ворожого удару, отримав поранення рятувальник.

В ДСНС додали, що крім 5-поверхівки також горіли легкові автомобілі.

Удари окупантів по Україні

Російські загарбники вночі 24 квітня здійснили наймаштабнішу атаку із застосуванням балістичних ракет для удару по Києву. У Святошинському районі столиці сталося загорання та часткове руйнування житлового будинку. Внаслідок удару більше 100 осіб було поранено, 12 осіб загинуло.

Крім того, під масованим ударом росіян опинився Харків. На місто цілу ніч летіли спочатку ворожі ракети, а потім ударні дрони. У місті зафіксовані масштабні руйнування, постраждали 6 людей, серед яких одна дитина.

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