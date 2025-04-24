На місто цілу ніч летіли спочатку ворожі ракети, а потім ударні дрони.

Вночі російські окупанти завдали по Харкову масованого удару ракетами та БпЛА, внаслідок чого у місті сталися руйнування й масштабні пожежі.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. "На даний момент, за інформацією нашого Ситуаційного центру, вночі Харків був атакований 24 рази. 14 разів - ворожими БПЛА, 10 раз ракетами", - повідомив він.

За даними Терехова, у місті пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, міська поліклініка, будівля школи, приватні обійстя, виробничі підприємства, готельний комплекс.

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"Шпиталізовано одну людину", - повідомив він.

Як додав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, під ранок у Харкові зафіксоване влучання в землю, внаслідок чого пошкоджено скління вікон трьох багатоповерхівок. "Постраждали 2 людини, зазнавши гострої реакції на стрес", - повідомив він.

Вночі у місті був зафіксований удар, попередньо, ракети Х-59 в лісосмугу. Через це горіла підстилка на площі 10 м.кв, пошкоджено скління вікон двох багатоповерхових будинків, також частково пошкоджений паркан.

"Під загрозою повторних ударів працюють підрозділи ДСНС, комунальні служби та психологи. Триває ліквідація пожеж і розбір завалів", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Крім цього, внаслідок атаки росіян, попередньо пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки в одному із районів Запоріжжя. Наразі фахівці проводять обстеження.

Також є дані про наслідки нічної атаки окупантів на Хмельниччині. За даними місцевої влади, там поранення отримали двоє людей, серед яких одна дитина.

"Внаслідок атаки сталося загорання, яке ліквідували підрозділи ДСНС. Пошкоджено газорозподільний пункт (без припинення постачання газу), дахи двох житлових будинків, вікна та двері у п’яти квартирах багатоквартирного будинку. Також зафіксовано пошкодження літнього майданчика парку культури та відпочинку", - йдеться у повідомленні голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

Нічна атака окупантів

Сьогодні вночі Україна перебувала під масованою атакою Росії, у Києві внаслідок удару, загинуло багато людей, десятки постраждалих. Роман Ткачук, директор департаменту муніципальної безпеки КМДА, повідомив, що відомо про 69 постраждалих, з яких госпіталізовано 44 особи. З них п'ятеро дітей.

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