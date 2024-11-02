Через ворожий обстріл було пошкоджено інфраструктуру в області.

У Дніпровському районі 2 листопада пролунав вибух. Як стало відомо, російські окупанти атакували Дніпропетровську область, внаслідок чого п'ятеро людей отримали поранення, серед них двоє дітей. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Через ворожу атаку пошкоджена інфраструктура. Попередньо, п'ятеро людей поранені. Серед них двоє дітей. Інформацію уточнюємо", - написав він.

Російські атаки на Дніпропетровщину - останні новини

Як писав УНІАН, 28 жовтня російські окупанти завдали удару по Кривому Розі, внаслідок чого загинув чоловік, поранення отримали 10 людей. За інформацією місцевої влади, крім житлового будинку, було пошкоджено також медзаклад, авто та газопровід.

Відео дня

Також повідомлялось, що армія РФ атакувала дитячий майданчик у Нікополі, через що постраждало двоє дівчат. Як стало відомо, ворожий дрон-камікадзе завис над дівчатами та різко почав знижуватися. Діти почали тікати, після чого впали на землю, а вже потім пролунав вибух.

Вас також можуть зацікавити новини: