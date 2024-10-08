Окупанти влучили КАБом по багатоповерхівці в густонаселеному районі.

Росіяни вдруге за добу вдарили по Харкову і поцілили по багатоповерхівці в Київському районі. Про це близько 17:00 повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Попередньо удар КАБу по багатоповерхівці в Київському районі. Деталі уточнюються", - написав він.

За кілька хвилин Терехов повідомив, що за попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову є один загиблий. Інформація уточнюється, додав він.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram також написав, що окупанти вдарили по густонаселеному району Харкова:

"Зафіксований удар у Київському районі. За попередніми даними, є постраждалі".

Станом на 17:20 Синєгубов інформує, що відомо про двох загиблих.

"Є поранені. Екстрені служби працюють на місці влучання", - додав він.

Оновлено о 18:30 За свіжою інформацією Синєгубова, окупанти вдарили по місту по відкритих територіях. Всього було зафіксовано вибухи близько 4 КАБів.

Він також зазначив, що загиблі - цивільні чоловік та жінка.

"Люди в цей час перебували на вулиці", - написав голова ОВА.

Щонайменше троє отримали поранення, додав він.

Удари по Харкову - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вранці 8 жовтня Росія атакувала підприємство у Харкові. За словами мера міста Ігоря Терехова, приліт був не один, а кілька.

Повідомлялося про 21 постраждалого в результаті ранкової атаки по місту. 17 з них шпиталізовані, у тому числі підліток 16 років.

Російські окупаційні війська постійно атакують Харків, переважно використовуючи керовані авіаційні бомби.

2 жовтня Росія атакувала Харків КАБами, поціливши по багатоповерхівці. Постраждали 10 людей. На місці влучання авіабомби зруйновані з першого по четвертий поверхи будинку. Пожежа перекинулась на інші підʼїзди.

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