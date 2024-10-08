Тип озброєння, з якого вдарили окупанти, встановлюється.

Російські війська сьогодні завдали удару по цивільному підприємству у Харкові, є поранені. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Приліт був не один, а кілька. Тип зброї, якою були завдані удари по цивільному підприємству, встановлюється. На місці – масштабна пожежа та шестеро постраждалих", - розповів міський голова.

За його інформацією, під завалами на місці удару перебувають мінімум двоє людей. Рятувальники роблять все, щоб їм допомогти.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також заявив про пошкодження цивільного виробництва внаслідок атаки.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих збільшилась до 11.

"Серед них – дитина 16 років. Троє – у тяжкому стані", - повідомив Синєгубов.

Оновлено об 11:59. Кількість простраждалих у Харкові зросла до 16, повідомив мер.

Оновлено о 12:43. Наразі відомо вже про 21 постраждалого.

"17 з них госпіталізовані, у тому числі 16-річний підліток", - поінформував Терехов.

Останні ворожі обстріли Харкова

Російські окупаційні війська постійно атакують Харків, переважно використовуючи керовані авіаційні бомби.

Так, 2 жовтня Росія атакувала місто КАБами, поціливши по багатоповерхівці. Постраждали 10 людей. На місці влучання авіабомби зруйновані з першого по четвертий поверхи будинку. Пожежа перекинулась на інші підʼїзди.

24 вересня РФ вдарила КАБом по харківській багатоповерхівці у Київському районі. Внаслідок обстрілу поверхи у будинку склалися з восьмого по третій. Цей будинок вже отримував пошкодження на початку війни. Не обійшлося без жертв.

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