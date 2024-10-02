Внаслідок російської атаки є постраждалі.

Ввечері у середу, 2 жовтня, російські терористи вчергове атакували Харків КАБами. У місті пролунали потужні вибухи.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його інформацією, попередньо, удари прийшлися по Шевченківському та Київському районах.

Згодом стало відомо, що росіяни поцілили по багатоповерхівці.

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"Удар одного з КАБів прийшовся по житловій багатоповерхівці. Щодо жертв – інформація збирається", – заявив Терехов.

Ще один КАБ, за даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, вдарив по лісосмузі.

Оновлено 23:18: За попередніми даними, внаслідок удару РФ по багатоповерхівці у Харкові, постраджали семеро осіб, заявив Синєгубов.

Оновлено 23:23: Ігор Терехов повідомив, що на місці прильоту по багатоповерхівці пожежа. За його словами, горить сам будинок та авто біля нього.

"Маємо попередню інформацію про сімох постраждалих", – додав він.

Оновлено 23:27: За даними Синєгубова, ворог влучив у пʼятиповерховий будинок – удар прийшовся між третім та четвертим поверхами.

"Горять щонайменше 10 автомобілів. Рятувальники евакуйовують мешканців. Ліквідація пожежі та пошуки людей тривають", – зазанчив очільник Харківської ОВА.

Оновлено 23:31: Мер Харкова Ігор Терехов оновив свій допис щодо наслідків ворожої атаки. Вже відомо про 8 постраждалих людей.

Тим часом Медіагрупа Накипіло.Харків повідомляє, що на місці влучання авіабомби зруйновані з першого по четвертий поверхи будинку. Також пожежа перекинулась на інші підʼїзди.

Оновлено 23:40: Серед вісьмох постраждалих – дівчинка трьох років, повідомляє Синєгубов. Усі – в середньому та легкому станах.

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Атаки РФ по Україні

Вранці 2 жовтня росіяни вдарили КАБом по Київському району Харкова. Влада міста повідомляла про приліт. На щастя, минулося без постраждалих.

1 жовтня російські терористи вдарили по ринку в Херсоні. Під ворожим вогнем були торгівельні точки, де зранку люди купляли чи продавали продукцію.

Відомо, що внаслідок удару окупантів загинули люди, також повідомлялося про постраждалих.

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