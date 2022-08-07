Ворог завдав авіаударів по низці населених пунктів.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагалися стримувати просування українських захисників та проводили невдалий наступ.

Як зазначили в зведенні Генштабу ЗСУ станом на вечір 7 серпня, ворог продовжує інтенсивну розвідку за допомогою БпЛА на півдні.

Також тривають обстріли Херсонщини.

"Здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Андріївка, Білогірка, Новомиколаївка, Олександрівка, Мирне, Велике Артакове і Таврійське", - зазначили в Генштабі.

Крім цього, ворог вів наступальні бої біля Благодатного на Херсонщині.

"Успіху не мав, відійшов", - наголосили у зведенні.

Тривали обстріли й на Новопавлівському та Запорізькому напрямках, вздовж лінії зіткнення.

"Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Микільське, Веселе, Новоданилівка, Малі Щербаки, Новосілка та Велика Новосілка", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Росія, схоже, вирішила скорегувати свої плани наступальної операції на Донбасі, відчувши потребу зміцнити угрупування на півдні.

Останніми тижнями росіяни стягують свої сили на південь, жертвуючи при цьому широким наступом на сході.

Зараз у Херсонській і Запорізькій області вже зосереджено близько 30 батальйонних тактичних груп (БТГр), що становить близько 22 тисяч осіб, що, швидше за все, не фінальна цифра.

В Херсонській ОВА заявили, що втрата цього регіону стане для окупантів великою політичною поразкою, тому вони концентрують максимум зусиль для утримування захоплених територій.

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