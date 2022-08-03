Напоготові у ворога знаходяться два надводних носії ракет "Калібр" і три великих десантних кораблі.

Поблизу південно-західного узбережжя Криму маневрують 13 ворожих кораблів і катерів.

Про це повідомив спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"У Чорноморському ворожому угрупованні з 13 кораблів і катерів, що маневрують поблизу південно-західного узбережжя Кримського півострова, ховаючись від ймовірних атак нашої зброї, напоготові два надводних носії ракет "Калібр" і три великі десантні кораблі", - зазначив він.

Війна в Україні: актуальні дані

Станом на 3 серпня 2022 року на Донеччині ворог основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку.

На напрямку Сіверська противник здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії, а також танків біля Сіверська, Серебрянки та Григорівки. Вів повітряну розвідку БПЛА неподалік Никифорівки та Тетянівки.

На Бахмутському напрямку вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кодема, Семигір'я, Травневе, виїмка, Берестове, Бахмутське та Опитне.

Завдав авіаударів поблизу Семигір'я та Білогорівки. Противник вів наступ в районі західної околиці Берестового, успіху не мав, відійшов. Така ж ситуація на напрямках Володимирівка - Яковлівка та Семигір'я - Кодема.

На напрямках Володимирівка - Соледар та Покровське - Бахмут бойові дії тривають.

На напрямку відродження - Кодема та Доломітне - Семигір'я українські воїни завдали потужного вогневого ураження та змусили окупантів відійти.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював район Авдіївки. Намагався поліпшити тактичне становище, безрезультатно, з втратами відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли зафіксовані неподалік Костянтинівки, Новосілки, Великої Новосілки, чарівного, Малої Токмачки, Новополя, Юрківки та Гуляйполя.

Для протидії технічним засобам розвідки противник розгортає засоби радіоелектронної боротьби.

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