Росія продовжувала спроби тактичних наступів на Бахмутську вісь, на північний схід від Донецька, досягаючи лише повільного прогресу.

За даними британської розвідки, РФ, вочевидь, вирішила скорегувати свої плани наступальної операції на Донбасі, відчувши потребу зміцнити угрупування на півдні.

Про це йдеться в інформації Міноборони Великобританії.

Протягом останніх чотирьох днів Росія продовжувала спроби тактичних наступів на Бахмутську вісь, на північний схід від Донецька, досягаючи лише повільного прогресу.

"Як повідомила українська влада минулого тижня, Росія, ймовірно, передислокує значну кількість своїх сил із північного сектора Донбасу на південь України. Росія, ймовірно, коригує оперативний план свого наступу на Донбасі після того, як не змогла зробити рішучий оперативний прорив за планом, якого вона дотримувалася з квітня. Зараз, схоже, фронт на Запоріжжі визначили як вразливу ділянку, яку потрібно посилити", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, на підходах до Запоріжжя збудовані масивні лінії оборони. Сотні кілометрів окопів вже вирито, і це число продовжує зростати.

ЗСУ можуть повністю звільнити Запорізьку область від російських загарбників до кінця 2022 року. Реперними точками є 1 вересня і початок опалювального сезону. Важливо якнайшвидше вигнати окупантів, щоб розв'язати питання організації освітнього процесу дітей та забезпечення населення теплом.

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