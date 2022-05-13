Мости знаходяться приблизно в 17 км від російського кордону.

Під час відступу російські війська підірвали три мости через річку Сіверський Донець в районі сіл Рубіжне та Старий Салтів у Харківській області.

Про це пише CNN, грунтуючись на супутникових знімках від 12 травня.

Цей шлях був дуже важливий для контрнаступу українських сил, повідомляють журналісти.

Мости знаходяться приблизно в 17 км від російського кордону.

Самі населені пункти були нещодавно звільнені українськими військами.

На іншому супутниковому знімку 8 травня, видно, що міст через Печенізьку ГЕС - найближчий на південь міст - також підірваний.

Пошкодження мостів може значно ускладнити контрнаступ ЗСУ.

Для українських сил важлива не тільки динаміка. Основні російські шляхи постачання, які життєво важливі для наступу російських військ в районі міста Ізюм і в Луганську область, проходять на схід від річки Сіверський Донець в Харківській області.

"Хоча не зовсім ясно, коли були підірвані мости і хто несе за це відповідальність, малоймовірно, що українці несуть відповідальність за їхнє руйнування. Мости занадто важливі для їхнього контрнаступу і націлювання на лінії постачання", - вважають журналісти.

За оцінками Інституту вивчення війни (США), ЗСУ успішно контратакують окупантів під Харковом і змушують їх відвести свої сили з регіону.

Крім того, ворог змушений боротися з контратаками українських військ, відмовившись від бомбардування міста.

Експерти ISW вважають, що РФ може відмовитися від плану оточення українських військ на лінії Ізюм-Слов'янськ-Дебальцеве. Натомість окупанти можуть обрати дрібніше оточення Сєвєродонецька та Лисичанська.

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