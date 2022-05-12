Після того, як знищили переправу для евакуації, ворог покидав техніку і вплав переплив річку.

ВСУ знищили понтонний міст з російською технікою на переправі Сіверський Донець 12 травня.

Унікальні кадри опублікував InformNapalm.

"Сьогодні вдень, 12 травня, рашисти спробували евакуювати десант ЗС РФ, який потрапив у пастку. Той, який два дні тому зміг переправитися через Сіверський Донець, але розсіявся під ударами артилерії ЗСУ", - діляться журналісти.

Рашисти навели черговий понтон і очікувано отримали прильоти на переправі.

Після того, як знищили переправу для евакуації, ворог покидав техніку і вплав переплив річку.

Уточнюється, що за 4 дні безуспішних спроб переправи, противник втратив понад 70 одиниць техніки і два батальйони піхоти з інженерами.

За даними InformNapalm, найбільші втрати у 74-ої ОМСБр ЗС РФ (в / ч 21005). Військовослужбовці цього підрозділу брали участь в агресії проти України з 2014 року.

Раніше про знищення цілої БТГр зі складу цієї бригади повідомляв радник глави МВС Віктор Андрусів. Мова, ймовірно, йшла якраз про цю операцію.

Ситуація на фронті

ЗСУ регулярно б'ють ворожі війська, які намагаються створити понтонні переправи через Сіверський Донець. На думку глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, ця дорога стала для рашистів вже "другою Чернобаївкою" з огляду на великі втрати.

Окупанти намагаються захопити повністю Рубіжне і вийти на Сєвєродонецьк.

Британська розвідка підтверджує, що ворог несе великі втрати у живій силі і техніці в боях з українською армією. Деякі підрозділи ЗС РФ були виведені з Харківської області.

Тепер окупанти сконцентрувалися на тому, щоб не допустити ЗСУ вийти на кордон з Росією.

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