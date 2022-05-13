Операція на Харківщині нагадує успішне витіснення загарбників з-під Києва та інших північних областей.

Сили оборони України успішно контратакують окупантів під Харковом та змушують їх відвести свої сили із регіону. Крім того, ворог змушений боротися з контратаками українських військ, відмовившись від бомбардування міста.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що контрнаступ під Харковом починає нагадувати успішне витіснення окупантів з-під Києва та північних районів країни. Атаки ЗСУ зламали плани загарбників, які відвели сили у бік Рубіжного та Сєвєродонецька. Однак, експерти не впевнені, що окупанти не спробують повернути втрачені позиції найближчим часом.

Експерти ISW вважають, що РФ може відмовитися від плану оточення українських військ на лінії Ізюм-Слов'янськ-Дебальцеве. Натомість окупанти можуть обрати дрібніше оточення Сєвєродонецька та Лисичанська.

"Станом на 12 травня російські війська, ймовірно, контролюють майже все Рубіжне і, ймовірно, захопили місто Воєводівка на північ від Сєвєродонецька. Швидше за все, найближчими днями вони почнуть наземний наступ у районі Сєвєродонецька. Відносний успіх російських операцій у цьому районі у поєднанні з їх невдачею у просуванні з Ізюму та помітне зниження темпу цієї спроби наступу дозволяють припустити, що вони можуть відмовитися від Ізюмського спрямування", – прогнозують експерти.

В ISW не прогнозують, чи зможе військо Путіна оточити і захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, навіть якщо зосередиться на цій значно меншій меті. Спроби наступу противника були придушені на початковій стадії. Тому експерти скептично оцінюють потенційний успіх РФ.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині

5 травня Сили оборони України почали контрнаступальні дії на Харківському та Ізюмському напрямках.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 10 травня, на Харківщині звільнено від російських окупантів ряд населених пунктів. Вибито окупантів з населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

Також повідомляється, що через значні втрати на території Харківської області підрозділи окупантів виводяться на відновлення в Росію. Крім того, значна частина особового складу військової служби за контрактом, що залишилась, написала рапорти на звільнення.

ISW повідомляв, що контрнаступ ЗСУ іще більше розширився на північний схід від Харкова, і, ймовірно, найближчими днями або тижнями просунеться до кордону з Росією.

Однак російські окупанти вирішили будь-що втримати позиції на околицях Харкова. Для цього у Бєлгородську область стягують додаткові батальйонно-тактичні групи.

Нещодавно Інститут вивчення війни заявив, що Сили оборони України продовжили контрнаступ на північ від Харкова та відтіснили окупантів до кордону РФ. Воїнам вдалося звільнити кілька населених пунктів. Вони женуть окупантів до кордону з РФ.

Вчора ISW повідомив, що окупанти перейшли до оборони на Харківщині.

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