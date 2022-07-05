Зараз ворог концентрує увагу на завданні ударів у напрямку Слов'янська через Ізюмський напрямок.

Окупанти вночі знищили ракетним ударом чергову школу у Харкові.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов під час всеукраїнського телемарафону.

"Цієї ночі було знову завдано ракетного удару по закладу середньої освіти. Знищено чергову школу у Салтівському районі. Удари були з РСЗВ "Смерч" та "Ураган" по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Чугуївського районів. Наші Збройні сили ведуть дійсно запеклі бойові дії на лініях зіткнення на півночі, на північно-східному напрямку нашої області", - сказав голова ОВА.

Він зазначив, що зараз ворог концентрує увагу на завданні ударів у напрямку Слов'янська через Ізюмський напрямок.

"Вони збільшили свою присутність там, налагодили логістичні маршрути через Куп'янську громаду… І для них принципово тримати цей напрямок, але вони не тільки тримають, вони ще постійно атакують позиції наших Збройних сил біля населеного пункту Барвінкове, біля Лозової, щоб можливо піти далі в цьому напрямку. Однак ЗСУ свої позиції тримають… На цьому напрямку вчора Збройні сили вчергове знищили склад з боєприпасами ворога", - повідомив Синєгубов.

Очільник Харківської ОВА зазначив, що наразі немає небезпеки щодо наступу на Харків, але до цього в області готуються щодня.

"Місто Харків, Харківська область для ворога є принциповими і важливими стратегічно і відповідно політично. Дійсно, ворог може атакувати з півночі, північно-східного напрямку, ми це прогнозуємо і щодня працюємо над посиленням нашої обороноздатності", - наголосив Синєгубов.

Як повідомляв УНІАН, зранку 4 липня окупанти завдали ракетного удару по школі у Харкові.

Вас також можуть зацікавити новини: