Рятувальники розбирають завали, попередньо обійшлося без постраждалих.

Зранку сьогодні окупанти завдали ракетного удару по школі у Харкові.

Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні о 4 ранку російські окупанти завдали підступного ракетного удару по Шевченківському району Харкова. За ціль військові терористи обрали загальноосвітню школу. Зараз рятувальники розбирають завали. Попередньо - постраждалих немає, у гімназії нікого не було", - розповів він.

Синєгубов також наголосив, що на території області ворог протягом доби гатив по містах і селах Харківського, Ізюмського та Богодухівського районів. Внаслідок обстрілів зруйновано житлові будинки, гаражі господарчі та інші споруди.

Нагадаємо, вчора на Харківщині внаслідок ранкових обстрілів загинули три людини, ще одна зазнала поранень.

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