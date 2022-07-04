Зранку сьогодні окупанти завдали ракетного удару по школі у Харкові.
Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Сьогодні о 4 ранку російські окупанти завдали підступного ракетного удару по Шевченківському району Харкова. За ціль військові терористи обрали загальноосвітню школу. Зараз рятувальники розбирають завали. Попередньо - постраждалих немає, у гімназії нікого не було", - розповів він.
Синєгубов також наголосив, що на території області ворог протягом доби гатив по містах і селах Харківського, Ізюмського та Богодухівського районів. Внаслідок обстрілів зруйновано житлові будинки, гаражі господарчі та інші споруди.
Нагадаємо, вчора на Харківщині внаслідок ранкових обстрілів загинули три людини, ще одна зазнала поранень.