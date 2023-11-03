Ракетоносії російських загарбників поки залишаються у пунктах базування.

На одному з напрямків триває контрбатарейна боротьба, ворог втратив багато техніки, в тому числі майже два десятки гармат та два танки.

Як повідомляють Сили оборони півдня України, за минулу добу ліквідовано 32 окупанти. Знищено два танки, БТР-82, дві реактивні системи залпового вогню "Град" та 18 гармат. Також пущено на металолом 14 одиниць автобронетехніки окупантів, два ударні БпЛА "Ланцет" та два човни.

У Чорному морі перебуває шість бойових кораблів ворожого флоту, але ракетоносії заведені у пункти базування.

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Наразі продовжується контрбатарейна боротьба, маневри силами та засобами.

Протягом доби (з 7:00 до 7:00) окупанти завдали п’ять авіаційних ударів із застосуванням 18 керованих авіабомб по населених пунктах Херсонського та Бериславського районів. Внаслідок ударів, поранено цивільну людину, зруйновано п’ять приватних будинків, пошкоджено будівлі одного з приватних підприємств та насосну станцію.

Також російська армія застосувала проти населення шість FPV-дронів та скинула з БпЛА інших модифікацій 24 осколкові боєприпаси. Поранено людину, пошкоджено будівлю школи та два автомобілі.

"За минулу добу ворог здійснив понад 90 артилерійських обстрілів з використанням понад 570 снарядів, у тому числі 15 обстрілів населених пунктів. По Херсону ворог гатив 8 разів, також обстріляно Антонівку, Берислав, Берегове, Веселе та Михайлівку на Херсонщині. Артилерією вдарив і по селах Яселка й Дніпровське на Миколаївщині", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок артилерійських обстрілів загинула цивільна особа, двоє людей отримали поранення, пошкоджено багатоповерхівку, 7 приватних будинків, господарчу будівлю та автомобіль.

Втрати росіян на фронті - новини

Нагадаємо, напередодні на півдні України підрозділи ЗСУ ліквідовано 33 окупанти. Було знищено чотири БТР-82, реактивну систему залпового вогню "Град", десять гармат, чотири одиниці автомобільної техніки, а також п’ять ворожих пунктів - два польових та три спостережних.

Вчора, 2 листопада, у Чорному морі перебувало чотири бойові кораблі російських загарбників. Ракетоносії були заведені у пункти базування.

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