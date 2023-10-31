Вона додала, що позитивний результат на півдні треба добре закріпити, щоб він не був лише короткочасною перемогою.

На півдні України підрозділи ЗСУ досягли певних успіхів, але поки ще вони не підлягають висвітленню.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" наголосила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, на цьому напрямку зосереджені досить потужні сили противника, який постійно маневрує.

Гуменюк пояснила, що окупанти на лівобережжі намагаються облаштувати свою оборону найкращим чином тому, що після підриву Каховської ГЕС (теракт, який вчинили росіяни на початку червня) вони самі собі нашкодили. Зокрема тим, що зруйнували свій перший рубіж оборони, який раніше довго облаштовували. Як уточнила речниця, тому мінно-вибухові загородження загарбників стали саме для них ворогами.

Відео дня

"Вони самі собі нашкодили. Й тут розуміння має бути, що наша контрбатарейна боротьба змусила їх також відтягнути свої позиції досить потужно на лівому березі, але ще недостатньо для того, щоб припинити обстріли правобережжя", - сказала вона.

На її думку, використання ворогом тактичної авіації для ударів по правому берегу, яке останнім часом серйозно підвищилось, є саме виправданням того, що російська артилерія вже сюди не дістає. За словами Гуменюк, таким чином, ворог намагається створити для себе штучні перемоги, руйнуючи мирну цивільну інфраструктуру, економіку регіону та намагається фактично в "килимовий спосіб" руйнувати населені пункти на правобережжі. При цьому загарбники пояснюють це зупинкою Сил оборони України.

"Насправді Сили оборони це не зупиняє. Ми продовжуємо досягати непоганих результатів у своїй боротьбі та контрбатарейній та в інших методах роботи. Але висвітленню це поки що не підлягає саме для того, щоб результат був дуже потужним і зафіксованим, закріпленим", - заявила речниця.

Вона додала, що позитивний результат на півдні треба добре закріпити, щоб він не був лише короткочасною перемогою.

Як повідомляв УНІАН, напередодні на півдні України протягом доби противник завдав 10 авіаційних ударів із застосуванням 45 керованих авіабомб по населених пунктах Херсонського та Бериславського районів. У такий спосіб ворог зруйнував та пошкодив близько сорока будинків.

Вже сьогодні, 31 жовтня, російська армія завдала кілька ударів по Херсону. Сталося займання автомобілів, в одному з них згоріла людина. Ще один чоловік отримав поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: