В епіцентрі уражень опинився приватний сектор, в якому щільна житлова забудова.

Російські окупанти у суботу, 30 березня, обстріляли місто Красногорівка (Донецька область) з артилерії, загинули дві особи, а одна - поранена. Пошкоджено господарські споруди та житлові будинки.

За відомостями Донецької обласної прокуратури, "в епіцентрі уражень опинився приватний сектор із щільною житловою забудовою". У відомстві додали, що жертвами ворожого удару стали 70-річна жінка та 73-річний чоловік. Жінка загинула у власному житлі.

"Під час ворожої атаки загинув 73-річний чоловік, який перебував в одному з будинків. Його 50-річну доньку, котра зазнала тілесних ушкоджень на подвір’ї, доставлено до медичного закладу...", - зазначили у прокуратурі. У відомстві додали, що донька загиблого отримала осколкові поранення та мінно-вибухову травму.

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