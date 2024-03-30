Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.

Ситуація на фронті залишається складною, особливо гаряче на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Як йдеться у ранковому звіті Генштабу, протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.

Так, на Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка на Луганщині, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку відбито 4 атаки в районах населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

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На Авдіївському напрямку відбито 20 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Тоненьке, Семенівка, Первомайське та Невельське, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка і Водяне Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 безуспішні атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби 3 рази атакував позиції наших військ.

Водночас Сили оборони продовжують нищити окупантів. Так, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління, 1 засобу протиповітряної оборони та 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, двох засобах протиповітряної оборони та артилерійському засобу окупантів.

Зеленський про ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті The Washington Postпопередив, що українським силам можливо, доведеться відступити, щоб убезпечити свої лінії фронту і зберегти боєприпаси. Це станеться в тому разі, якщо США не нададуть необхідну військову допомогу Україні.

Зеленський сказав, що ЗСУ намагаються знайти якийсь спосіб не відступати. За його словами, якщо фронт залишиться стабільним, Україна зможе озброїти і навчити нові бригади в тилу для проведення нового контрнаступу пізніше цього року.

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