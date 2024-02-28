Росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках.

Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині. Про це повідомляє Третя окрема штурмова бригада Збройних сил україни в Telegram.

"Напередодні сили армії РФ накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста. Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога", - сказано в повідомленні.

В бригаді зазначають, що за короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони та попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат - близько 100 окупантів "200-ми" та "300-ми".

Відео дня

Також зазначається, що росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках.

Станом на зараз Красногорівка знаходиться під контролем українських військ.

Ситуація біля Красногорівки

В червні 2023 року ВСУ змогли закріпитися на невеликій ділянці території в районі Красногорівки, яка була окупована з 2014 року. Просування українських десантників на схід від Красногорівки стало першим випадком після торішнього вторгнення Росії, коли українські війська відвоювали територію, що знаходилася під російською окупацією з 2014 року.

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