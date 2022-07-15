Попередньо, по центральному ринку загарбники випустили одну ракету, ще дві – по житловому масиву.

Російські окупанти завдали ракетного удару по центру Бахмута, є постраждалі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Російські війська завдали удар реактивною системою залпового вогню "Ураган". Попередньо, по центральному ринку вони випустили одну ракету, ще дві – по житловому масиву", - сказано в повідомленні.

У поліції зазначають, що внаслідок обстрілу зруйновано приміщення на ринку та магазини, ударною хвилею пошкоджено вікна прилеглого п'ятиповерхового будинку.

Поліцейські надали першу домедичну допомогу та зібрали доказову базу воєнного злочину РФ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Як уточнили в Офісі генерального прокурора​, внаслідок обстрілу окупантами з РСЗВ "Ураган" м. Бахмут мінно-вибухові травми та осколкові поранення отримали 6 мирних мешканців.

"Снаряди загарбників влучили в адміністрацію місцевого ринку та будівлі магазинів, внаслідок чого мінно-вибухові травми та осколкові поранення отримали 6 мирних мешканців. Окрім цього, повністю зруйновані або пошкоджені близько 10 багатоповерхових та приватних будинків, згоріли автомобілі",- сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, бої поблизу Бахмута стають все більш запеклими. Ворог рветься в Соледар та сусідній Сіверськ.

Російські окупанти б'ють по позиціях українських військових на найближчих висотах. Бійці, які стоять трохи далі, допомогти нічим не можуть, тому сподіваються, що їхні побратими встигли окопатися.

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