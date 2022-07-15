Російські окупанти постійно б'ють по позиціях українських військових.

Бої поблизу Бахмута стають все більш запеклими. Ворог рветься в Соледар та сусідній Сіверськ.

Про це повідомляє ТСН.

Російські окупанти б'ють по позиціях українських військових на найближчих висотах. Бійці, які стоять трохи далі, допомогти нічим не можуть, тому сподіваються, що їхні побратими встигли окопатися.

Військові облаштовують бойові позиції та "зони відпочинку". Пізніше їм завезуть колоди й вони займуться бліндажами. Більшість з них пройшли важкі бої – вони відходили з Золотого.

У них серце обливаються кров'ю, коли дивляться на випалене пшеничне поле. Там знищені десятки гектарів пшениці, а ті, які ще не згоріли, ніхто прибирати не буде.

Наші воїни вірять, що зможуть відбити українську землю у росіян.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ можуть піти в контрнаступ і звільнити захоплені території за наявності необхідної кількості озброєння. Щоб перешкодити такому розвитку подій, в Кремлі спробують анексувати Луганську і Донецьку області та оголосити повну мобілізацію у РФ.

За його словами, Путін має кілька цілей на Донбасі й буде відправляти резерви на основні напрямки, зокрема Слов'янськ і Бахмут.

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