Унаслідок ударів одна людина загинула, ще п'ятеро поранені.

Російські окупанти знову вдарили по приватному сектору в Бахмуті. Ворог застосував "Урагани".

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Телеграмі.

Унаслідок ударів одна людина загинула, ще п'ятеро поранені. Крім того, пошкоджено вісім будинків.

"Кожен, хто досі залишається в Донецькій області, наражає себе на смертельну небезпеку. Єдиний спосіб уберегтися - евакуація", - написав Кириленко.

Нагадаємо, окупанти ввечері 9 липня з "Ураганів" обстріляли місто Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Ракети влучили у 5-поверхівку. У будинку повністю зруйновано два під'їзди.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по будинку у місті Часів Яр Донецької області зросла до 47 осіб.

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