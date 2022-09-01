Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

На Донеччині за добу російські окупанти вбили 5 цивільних, ще 12 людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 31 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: у Роздольному, Північному, Георгіївці, Бахмуті та Слов'янську", - зазначив він.

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Кириленко уточнив, що ще 12 людей отримали поранення.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти посилююють угрупування військ на Донецькому напрямку. Також на Донеччині з декількох напрямків одночасно загарбники намагаються встановити контроль над населеним пунктом Кодема, тривають бої.

Генштаб зазначає, що ворог продовжує переміщення частин 3-го армійського корпусу на тимчасово зайняті території Запорізької та Харківської областей.

Як повідомляв УНІАН, добровольчі батальйони, що входять до складу третього армійського корпусу РФ, найімовірніше, будуть перекинуті на Донецький напрямок і на південь для відновлення наступу.

Як писав УНІАН, Росія почала перекидати нещодавно сформований третій армійський корпус. Рух військ і техніки зафіксовано в Ростовській області. На яких напрямках командування планує задіяти солдатів – поки невідомо.

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