У Лисичанську людям доводиться стояти у "кілометрових" чергах за хлібом.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області люди, які не виїхали подалі від "руського миру", вимушені подовгу стояти у чергах за хлібом. Рашисти не поспішають відновляти комунікації та лагодити те, що самі ж зруйнували.

Життя у Лисичанську та Сєвєродонецьку вже показали на моторошних відео.

Так, окупанти змушують людей принижуватися заради їжі. Мешканцям одного з районів Лисичанська доводиться з самого ранку займати чергу та стояти за хлібом від рашистів.

Відео дня

А мешканці Сєвєродонецька, які повертаються у місто за речами, не приховують свого жаху від того, що бачать у зруйнованому місті. Випалені будинки, уламки та безлюдні вулиці - такий "руський мир" окупанти принесли у колись квітучі українські міста.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіяни на окупованій території Луганщини за вкрадені у банках гривні купували долари у місцевих.

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