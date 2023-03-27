В результаті удару пошкоджено готель та будівлю суду.

Російські окупанти вранці завдали ракетного удару по Авдіївці у Донецькій області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На Донецькому напрямку напередодні вранці росіяни завдали ракетного удару по Авдіївці - пошкоджено готель та будівлю суду. Впродовж вчорашнього дня шість разів були обстріляні околиці Курахового, гучно було в Очеретинській громаді - без жертв. На Горлівському напрямку зафіксовано обстріли Часовоярської громади та сіл Соледарської громади: Васюківки, Роздолівки, Оріхово-Василівки та Міньківки. Інформація про постраждалих не надходила", - зазначив він.

На Лисичанському напрямку, за словами Кириленка, у Званівській громаді зруйновано три і пошкоджено шість будинків у Званівці, ще чотири будинки - у Переїзному.

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Також, як повідомив очільник ОВА, кілька приватних будинків пошкоджено у Сіверську.

Ситуація в Авдіїці

Окупанти регулярно обстрілюють місто та бьють по ньому ракетами. Так, вранці 25 березня росіяни вдара по Авдіївці двома ракетами. На північ від міста відбуваються штурмові дії ворога.

Вчора, 26 березня, стало відомо, що підтримувати життєдіяльність міста більше неможливо - з Авдіївки евакуюють останніх комунальників.

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