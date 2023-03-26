Підтримувати життєдіяльність міста більше неможливо.

Із Авдіївки вирішено евакуювати співробітників комунальних служб. Населенню, яке все ще залишається в місті, теж рекомендують виїхати. Про це заявив голова міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш.

"Шкода це визнавати, та Авдіївка все більше стає схожою на місцевість з постапокаліптичних фільмів або … на геть зруйновану рашистами Мар’їнку", – заявив він.

Чиновник зазначив, що росіяни день у день перетворюють Авдіївку на місячний пейзаж, тому комунальників, які до останнього намагалися підтримувати життєдіяльність міста, вирішено евакуювати.

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"Тож зараз не прошу, наполегливо рекомендую їхати з Авдіївки, адже російські ракети і снаряди не шкодують нікого і нічого, яких би поглядів ви не дотримувались!" - заявив Барабаш.

Ситуація навколо Авдіївки

Після провалу операції по оточенню Бахмута російська армія перемістила фокус своєї уваги на Авдіївку. У другій половині березня агресор активізував спроби оточити це місто, яке не піддається йому з 2014 року.

Щодня саме місто теж піддається інтенсивним ракетним і артилерійським обстрілам, в результаті чого страждає цивільна інфраструктура. Удари завдають в тому числі по житлових будинках.

За словами голови Донецької обласної адміністрації Павла Кириленка, в результаті бойових дій росіяни практично знищили Авдіївку.

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