На місці прильоту вирує пожежа.

Сьогодні, 17 травня, російська терористична армія завдала ракетного удару по Одеській області, відомо про пошкодження цивільної інфраструктури та поранених.

Як передає кореспондент УНІАН, в Одесі перший вибух пролунав приблизно о 15.20. Це сталося через нетривалий час після оголошення повітряної тривоги. У Силах оборони півдня України попередили, що на південному та північно-східному напрямках спостерігається значна активність ворожої тактичної авіації.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та мер обласного центру Геннадій Труханов наголосили, що людям потрібно залишатися у безпечних місцях. Через деякий час пролунало ще декілька вибухів. У соцмережах очевидці повідомили, що на місці прильоту підіймається дим.

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Згодом очільник ОВА заявив о ракетній атаці на Одещину. "В Одеському районі на місці влучання однієї з ракет сильна пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Наразі відомо про пʼятьох постраждалих. Троє людей з пораненнями ушпиталені, ще двом допомога була надана на місці", - розповів Кіпер.

Про потерпілих також повідомив Труханов. "Попередньо відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки. Вони доставлені в одну із міських лікарень, їм надається уся необхідна медична допомога", - додав мер.

Удари по Одещині: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 4 травня російська армія вдарила двома ракетами по області. В Одеському районі було пошкоджено цивільну інфраструктуру, постраждали чоловік та двоє жінок.

Наприкінці квітня росіяни під час обстрілу Одеси вбили п'ятьох людей та собаку. Відомо, що бойова частина тієї ракети містила шрапнелль.

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