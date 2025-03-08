Вночі російські війська завдали по місту три удари.

Внаслідок російських обстрілів міста Добропілля Донецької області ввечері, 7 березня, щонайменше п'ятеро людей загинули та 15 отримали поранення. Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок ударів пошкоджені чотири багатоповерхівки.

"Щонайменше 5 людей загинули і 15 поранені - такі попередні наслідки ударів по Добропіллю. Вже вночі російські війська завдали по місту три удари. За попередньою інформацією, пошкоджені чотири багатоповерхівки. Остаточна кількість жертв та обсяги руйнувань будуть встановлені пізніше. Зараз же на місці влучань працюють органи влади, поліція, рятувальники та всі відповідальні служби", - уточнив він.

Також росіяни вкотре атакували Одесу.

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"Ворог знову наніс масований дроновий удар по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси. Є пошкодження та руйнування. Внаслідок падіння уламків зайнялася промислова будівля та АЗС. Над ліквідацією наслідків ворожих атак працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав очільник ОВА Олег Кіпер.

Удари РФ по Україні

Ввечері, 5 березня, російська балістична ракета влучила в п'ятиповерховий готель у житловому кварталі Кривого Рогу. В рузьтаті удару загинули 4 людини, поранення отримала 31 особа, у тому числі 13-річна дівчинка.

Буквально перед російським ракетним ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій - громадяни України, США, Великої Британії.

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