Зросла до 12 кількість поранених у Мирнограді.

У недлю, 10 березня, на Донеччині три людини загинули внаслідок обстрілів області, є багато поранених. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Facebook.

Він зазначає, що вночі росіяни атакували Добропілля шахедами — на ранок рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох людей. Крім того, зранку ворог обстріляв з артилерії Часів Яр — там загинув 66-річний чоловік.

"У Мирнограді кількість жертв ракетного удару зросла до 12 поранених — усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу", - написав Філашкін.

Раніше повідомлялося про 11 поранених. При цьому Філашкін закликав людей евакуюватися, бо залишатися на Донеччині небезпечно.

Обстріл Мирнограда 10 березня

Російська армія вночі 10 березня обстріляла місто Мирноград в Покровському районі Донецької області, окупати посилили авіабомби. Ворог застосував ЗРК С-300 та три "плануючі авіабомби УМПБ Д-30СН".

Йдеться про новий етап розвитку російських керованих авіаційних бомб і нові, ймовірно, є баражуючими. Це покращена авіабомба, яка вже приходить на заміну класичним старим ФАБам, перетворених у КАБи.

Вони мають додаткові функції планування і додаткові силові установки. Тому потрібно готуватися до нових викликів і нових задач ППО в боротьбі з цими покращеними авіабомбами.

Внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнали 11 людей - 16-річний хлопець, п’ятеро жінок та стільки ж чоловіків віком від 34 до 95 років. Пошкоджено щонайменше 17 багатоповерхових будинків та 27 автомобілів.

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