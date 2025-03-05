Ввечері 5 березня російська ракета влучила в п'ятиповерховий готель у Кривому Розі, внаслідок чого загинуло дві людини.
Оновлено. У Дніпропетровській ОВА повідомили, що до 2-х зросла кількість загиблих у Кривому Розі. Наразі ушпиталені 7 постраждалих. З них 4 - у важкому стані.
"Загинула 1 особа, 2 поранені, врятовано 14 людей. Зруйновано сходову клітину, під завалами можуть бути люди. Рятувальники працюють на місці", - повідомили у ДСНС.
Очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак зазначив, що війська РФ атакували ракетою Кривий Ріг, сталася пожежа.
"Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ймовірно, під завалами можуть бути люди", - написав він.
На фото, яке він опублікував, можна побачити, що частково зруйнована будівля місцевого готелю.
Згодом Сергій Лисак уточнив, що внаслідок удару поранені двоє людей, це 43-річний чоловік та 49-річна жінка - обоє у тяжкому стані.
"Внаслідок удару по Кривому Рогу загинула одна людина. Це 53-річний чоловік. Кількість поранених зросла до трьох людей. Всі перебувають у лікарні. Двоє - у тяжкому стані. Одна жінка в стані середньої тяжкості", - додав він.
Удари РФ по Україні
Ввечері 4 березня російська армія масовано атакувала Одесу та передмістя ударними БПЛА. Спалахнули житлові будинки, у селі Лиманка загинув 73-річний чоловік, ще одна людина зазнала поранень.