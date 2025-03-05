У ДСНС повідомили, що врятували 14 людей.

Ввечері 5 березня російська ракета влучила в п'ятиповерховий готель у Кривому Розі, внаслідок чого загинуло дві людини.

Оновлено. У Дніпропетровській ОВА повідомили, що до 2-х зросла кількість загиблих у Кривому Розі. Наразі ушпиталені 7 постраждалих. З них 4 - у важкому стані.

"Загинула 1 особа, 2 поранені, врятовано 14 людей. Зруйновано сходову клітину, під завалами можуть бути люди. Рятувальники працюють на місці", - повідомили у ДСНС.

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Очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак зазначив, що війська РФ атакували ракетою Кривий Ріг, сталася пожежа.

"Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ймовірно, під завалами можуть бути люди", - написав він.

На фото, яке він опублікував, можна побачити, що частково зруйнована будівля місцевого готелю.

Згодом Сергій Лисак уточнив, що внаслідок удару поранені двоє людей, це 43-річний чоловік та 49-річна жінка - обоє у тяжкому стані.

"Внаслідок удару по Кривому Рогу загинула одна людина. Це 53-річний чоловік. Кількість поранених зросла до трьох людей. Всі перебувають у лікарні. Двоє - у тяжкому стані. Одна жінка в стані середньої тяжкості", - додав він.

Удари РФ по Україні

Ввечері 4 березня російська армія масовано атакувала Одесу та передмістя ударними БПЛА. Спалахнули житлові будинки, у селі Лиманка загинув 73-річний чоловік, ще одна людина зазнала поранень.

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