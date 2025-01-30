У Краматорську зазнали поранення 8-річний хлопчик і 7-річна дівчинка.

Російські окупанти вдень 30 січня обстріляли Краматорськ, щонайменше п'ятеро людей поранено.

Про це повідомила місцева влада.

"Краматорськ зазнав ворожого обстрілу - цивільна інфраструктура. За попередньою інформацією, відомо про одного пораненого", - заявив начальник МВА Олександр Гоначаренко у Facebook.

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Згодом начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Facebook поінформував, що кількість поранених у Краматорську збільшилась до п'яти, серед них двоє дітей: 8-річний хлопчик і 7-річна дівчинка.

"Донеччина знову під масовими обстрілами — є жертви серед цивільних. У Краматорську щонайменше 5 людей поранено, у тому числі двоє дітей: 8-річний хлопчик і 7-річна дівчинка. Обсяги пошкоджень встановлюємо. У Костянтинівці пошкоджені 3 приватні будинки; в Іванопіллі 1 людина загинула, пошкоджено 7 будинків; у Білокузьминівці пошкоджено 6 будинків.

У Комарі пошкоджено 25 приватних будинків, із них 7 зруйновані повністю. Крім того, 1 людина поранена у Часовому Яру", - заявив Філашкін у публікації Facebook.

Оновлено. 14:50. Згідно з оновленою інформацією, кількість поранених у Краматорську зросла до 13 осіб. Про це інформує Національна поліція.

За даними правоохоронців у Telegram, росіяни завдали удар сьогодні об 11:05 по місту, попередньо – з РСЗВ "Торнадо-С".

У Нацполіції підтверджують, що серед постраждалих – двоє дітей, 8-річний хлопчик і 7-річна дівчинка.

Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше три багатоквартирних будинки в центрі Краматорська.

На місці разом з рятувальниками працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, парамедики.

Що ще відомо стосовно ворожих атак по Україні

Як повідомляв УНІАН, вночі 29 січня російські окупанти атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками. "Тривала напружена робота наших сил ППО. Ціллю росіян була припортова інфраструктура. На щастя, загиблих та постраждалих немає", - заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Кіпер додав, що внаслідок атаки є пошкодження будівель. Над ліквідацією ворожої атаки на місці працювали всі відповідні служби. "Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини", - підсумував він.

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