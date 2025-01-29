В області тривала напружена робота сил ППО.

Російські окупанти вночі атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. "Тривала напружена робота наших сил ППО. Ціллю росіян була припортова інфраструктура. На щастя, загиблих та постраждалих немає", - деталізував він.

Кіпер додав, що внаслідок атаки є пошкодження будівель. В даний час над ліквідацією ворожої атаки на місці працюють всі відповідні служби.

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"Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини", - підсумував Кіпер.

Нічна атака дронів на Україну

Вночі і рано вранці окупанти атакувала Україну ударними безпілотниками типу Shahed. У Києві та деяких областях працювала протиповітряна оборона.

Зокрема, Повітряні сили зафіксували о 5:30 рух БПЛА в напрямку Києва, Сумщини, Чернігівщини та Полтавщини. До цього "шахеди" маневрували в повітряному просторі України, змінюючи курс.

Близько 6 ранку в Києві прогриміли вибухи. Місцеві пабліки повідомили про роботу ППО по ворожих дронах. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки ворожого БпЛА впали недалеко від станції метро в Дарницькому районі столиці.

А телеграм "Одесса INFO" вранці повідомив, що в порту Кілія на Дунаї після нічного удару "шахедів" сталася пожежа. Але тоді місцева влада цю інформацію не підтверджувала.

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