Україна встановила генерала РФ, який наказав ударити ракетою по готелю в Краматорську

Тоді серед поранених і загиблих були іноземні та українські репортери.

СБУ повідомила про підозру заступнику начальника генерального штабу Збройних сил РФ, генерал-полковнику Олексію Кіму, за наказом якого було випущено ракету по готелю в Краматорську.

"Саме Кім підписав директиву та віддав бойовий наказ на вогневе ураження готелю, де перебували лише цивільні", – цитує Reuters повідомлення СБУ.

В СБУ повідомили, що для здійснення атаки російський генерал-полковник залучив один із підпорядкованих йому підрозділів ракетних військ. Згідно наказу Кіма, його підлеглі вдарили по готелю балістичною ракетою "Іскандер-М".

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Ракета була запущена з місця поблизу Таганрога на узбережжі Азовського моря. У Генштабі ЗСУ відповідь на запит видання повідомили, що поблизу місця запуску ракети на той момент діяли два російські підрозділи: 1-а гвардійська ракетна бригада 49-ї армії та 107-а гвардійська ракетна бригада 35-ї армії. Поблизу Таганрога була ще й третя частина, яка могла завдати удару: 47-а ракетна бригада 8-ї армії.

Удар по готелю в Краматорську

24 серпня росіяни вдарили по готелю в Краматорську внаслідок чого було поранено двох журналістів Reuters, загалом 5 представників медіа і 5 мирних жителів отримали поранення. Крім цього 38-річний Раян Еванс, колишній британський військовий, який з 2022 року працював інструктором з безпеки Reuters, внаслідок удару загинув миттєво.

Тоді російська пропаганда вихвалялася, що влучили в "іноземних найманців" та місця дислокації ЗСУ, які нібито розміщувалися в готелі. У готелях прифронтової зони в основному зупиняються волонтери, журналісти, учасники гуманітарних місій, представники міжнародних організацій, бізнесмени, рідні військових.

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