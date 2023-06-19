За даними британських військових, російські сили несуть зараз найвищі втрати, починаючи з березня цього року.

РФ зазнала великих військових втрат з початку контрнаступу ЗСУ, метою якого є звільнення окупованих територій.

Як йдеться в аналітичній записці Міноборони Британії, російські війська несуть в даний час найвищі втрати, починаючи з березня цього року, коли запеклі бої велися в Бахмуті, передає Голос Америки.

Там зазначили, що найактивніші бої йдуть на південному сході Запорізької області, навколо Бахмута і далі в західному напрямку в Донецькій області. У записці британського Міноборони йдеться, що ЗСУ продовжують наступ у цих районах, "домігшись певних успіхів", проте російські сили "відносно ефективно обороняються" від наступу на півдні України.

При цьому західні выйськовы та аналітики попередили, що український контрнаступ уздовж 1000-кілометрової лінії фронту може зайняти багато часу.

Війна в Україні: Новини

Сьогодні стало відомо, що протягом двох тижнів на Бердянському та Мелітопольському напрямках українські захисники звільнили вісім населених пунктів, серед яких П'ятихатки. Як зазначили в Міністерстві оборони України, минулого тижня втрати противника на всіх напрямках склали понад 4 600 вбитими та пораненими.

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