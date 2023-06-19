Минулого тижня втрати Росії на всіх напрямках склали понад 4 600 вбитими та пораненими, зазначили в Міноборони України.

Упродовж двох тижнів на Бердянському та Мелітопольському напрямках українські захисники звільнили вісім населених пунктів.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram. За її словами, минулого тижня наші війська знаходились як в наступі, так і в обороні. На сході ворог докладав чимало зусиль, щоб зупинити просування наших військ на Бахмутському напрямку. Перекинув туди додаткові підрозділи та збільшив кількість обстрілів.

Як поінформувала Маляр, загальна інтенсивність боїв на цьому напрямку минулого тижня знизилась, разом з тим тривали бої – відбулось 41 боєзіткнення та наші війська просунулися в глибину захоплених територій на декількох ділянках.

"Ворог продовжував минулого тижня наступати на Лимано-Купʼянському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Жодного метра землі на цих напрямках ми не втратили завдяки професійності та мужності наших бійців", - зазначила вона.

На півдні, як заявила заступник міністра оборони, протягом минулого тижня відбувався наступ на декількох напрямках, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом тижня виконали 10 125 вогневих завдань.

"Під час двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ "Таврія" було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки. В цілому підрозділи на Таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа складає 113 квадратних кілометрів. Активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває", - повідомила Маляр.

За минулий тиждень, за її словами, ворог зазнавав суттєвих втрат. Зокрема, минулого тижня втрати противника на всіх напрямках склали понад 4 600 вбитих та поранених, крім того, наші оборонці взяли в полон понад 80 бійців агресора.

Також, як додала Маляр, нашими Силами оборони було знищено понад 400 одиниць ворожої техніки та озброєння, серед яких - вертольоти, танки, гаубиці, протитанковий ракетний комплекс та багато іншого.

Ситуація на фронтах в Україні - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Генштабу ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Так, протягом доби там відбулось 24 бойових зіткнення.

Загальні бойові втрати противника в Україні з початку війни вже склали близько 220 тис. 450 осіб. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували 630 російських окупантів.

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