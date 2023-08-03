Російські загарбники звозять на тимчасово окуповані території України студентів з РФ для пропагандистських заходів. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
"Особливу увагу окупанти приділяють промивці мізків молоді на тимчасово окупованих територіях. Так, окупанти створили "студентські трудові загони", які існують переважно в пропагандистських відео й сформовані з росіян. Загони "працюють" у зруйнованих самими окупантами містами – Лисичанськ, Маріуполь, Сєвєродонецьк", – йдеться у повідомленні.
У ЦНС зазначили, що "гастролери з РФ" проводять у тимчасово окупованих містах України семінари та "молодіжні форуми". Відбуваються ці заходи за підтримки "росмолоді" ("Росмолодежь") – окупаційної структури, яка "займається децентралізацією "молодіжних рухів", більшість яких мімікрують під волонтерські".
Ситуація на окупованих територіях України
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області росіяни активно готуються до контрнаступу ЗСУ. Радник мера міста Петро Андрющенко розповів, що загарбники постійно тренуються та посилюють свою оборону.
Водночас у Сватовому Луганської області морг переповнений тілами ліквідованих росіян. У Генштабі ЗСУ наголошують, що на тлі зростання втрат у ворожих військах, росіяни фізично не встигають вивозити з моргів тіла. Через це у Сватовому відчутний нестерпний трупний запах.
Тим часом на Херсонщині окупанти запровадили систему "доносів". Вони намагаються виявити громадян з твердою проукраїнською позицією та тих, хто допомагає Силам оборони України.
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