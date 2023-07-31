Російські загарбники укріплюють свою оборону на Донеччині.

Російські загарбники посилено готуються до боїв за тимчасово окупований Маріуполь Донецької області. Ворог постійно тренується та готується відбивати наступ Збройних сил України.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, кордони в Маріуполі дуже захищені російськими окупантами. Така ж ситуація на півночі Донецької області.

"Окупанти максимально потужно укріплюються і будують оборонні споруди. Також вони збудували цілу мережу бліндажів. Вони ставлять так звані зуби дракона та мінують окуповані території", – додав Андрющенко.

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Він наголосив, що окупаційні війська посилено готуються до оборони Маріуполя. Російські загарбники серйозно укріплюють свою оборону на Донеччині.

"Зараз вони терміново намагаються робити якісь укріплення по лінії від Маріуполя до Вугледара. Проте ми не думаємо, що вони встигнуть щось серйозне зробити на цьому напрямку. Укріплення в самому Маріуполі є зовсім іншою історією. Гарнізон окупантів, який за планами повинен буде обороняти місто, постійно тренується. Вони проходять навчання в оборонних спорудах та бліндажах. Тобто до оборони Маріуполя вони готуються серйозно", – резюмував Андрющенко.

Окупація Маріуполя: що відбувається в місті

Маріуполь Донецької області вже більше року перебуває в окупації. За час блокади міста росіяни майже повністю зруйнували його інфраструктуру та вбили тисячі цивільних мешканців.

У місті досі знаходять стихійні поховання вбитих окупантами маріупольців. Одне з них нещодавно виявили у Приморському районі міста. У Маріупольській міськраді наголосили, що російські окупанти буквально зводять нові будівлі на кістках вбитих ними ж мешканців зруйнованого міста.

Крім того, росіяни продовжують красти все, що можна. Наприклад, нещодавно стало відомо, що окупанти розпилюють на металобрухт залізничні вагони в Маріуполі і переправляють їх до окупованого Донецька на переплавку.

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