Будівля Палацу культури згоріла, на щастя, обійшлося без жертв.

Російські окупанти знищили Палац культури у Часовому Ярі Донецької області, який використовувався як міський гуманітарний штаб. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Рашисти знищили Палац культури у Часовому Ярі, який використовувався як міський гуманітарний штаб та місце надання медичної допомоги. Окупанти відкрили вогонь по місту вдосвіта - касетними боєприпасами. Виникла пожежа", - заявив він.

За словами Кириленка, рятувальники ДСНС виїхали на місце події, але вимушені були припинити роботу, оскільки росіяни не припиняли стріляти.

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Кириленко поінформував, що будівля Палацу культури згоріла, в ній було знищено незначний запас гуманітарної допомоги (харчові набори, побутова хімія) та медичне обладнання. Також він повідомив, що на щастя, обійшлося без жертв.

Війна в Україні - російські обстріли

Як повідомляв УНІАН, раніше Офіс генерального прокурора поінформував, що 22 липня російські загарбники, імовірно, з артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляли населені пункти на півночі Донеччини. В результаті обстрілу загинуло четверо осіб, дев'ятеро - поранені.

Під ворожий вогонь потрапили міста Авдіївка, Дружківка, Сіверськ, а також с. Торецьке, с. Софіївка Дружківської міської громади, с. Дружба м. Торецька та с. Федорівки Соледарської міської громади.

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