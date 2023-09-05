Максим Кузьмінов вважає війну Росії проти України найжорстокішим злочином, в якому він не хоче брати участь.

Російський пілот, капітан і командир вертольота Мі-8 Максим Кузьмінов, який перевіз цей вертоліт в Україну в рамках спецоперації Головного розвідувального управління Міноборони України та інших силових органів, розповів про сприйняття війни Росії проти України та причини втечі з РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кузьмінов повідомив на прес-конференції в Києві.

"Коли це все почалося 24 лютого, були сльози, страждання страх і було єдине питання: навіщо улюбленій батьківщині така війна?",- сказав Кузьмінов.

Відео дня

За його словами, він прекрасно розумів, що відбувається.

"Я почав вивчати. Для мене було цікаво зрозуміти для чого і що послужило причиною початку великомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України? І я зрозумів, що це зло, жах і злочин. Як всі розуміють, будь-яка війна, яка-б вона не була, необхідна, потрібна, - це завжди злочин. Цьому немає інших виправдань", - зазначив Кузьмінов.

Він розповів, що на момент початку війни перебував у відрядженні в Амурській області, виконував обов'язки начальника авіації з будівництва Байкало-Амурської магістралі.

Пілот зазначив, що його вирішенню переходу на бік України послужила повна свідомість того, що відбувається. Рішення було прийнято наприкінці грудня 2022 року.

"Я вирішив для себе, що це найжорстокіший злочин. Я для себе вирішив, що не буду брати участь", - сказав пілот.

При цьому, він зазначив, що з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на транспортному вертольоті перевозив російські війська, вантажі і бойову техніку.

"Зі сльозами на очах, з великим небажанням доводилося виконувати завдання. Але, у мене тільки було перевезення військ, або вантажів. Тільки транспортні завдання. Ніяких ударів - нічого цього я не завдавав", - сказав він.

За його словами, в основному, перевезення здійснювалися по території Росії.

"Але, іноді мені доводилося залітати на територію України з такими ж цілями - перевезенням вантажів", - сказав він.

Кузьмінов уточнив, що побував в окуппованих Маріуполі та Бердянську.

Пілот сказав, що в Telegram був підписаний на сторінки ГУР Міноборони України та зацікавився, що відбувається. Так він знайшов контакти, був створений секретний чат і почалося листування.

Кузьмінов сказав, що йому ніхто нічого не нав'язував, і що він самостійно прийняв рішення. Маршрут польоту розроблявся півроку. Переліт відбувся 9 серпня в момент, коли він повинен був доставляти вантаж.

"Зліт був з аеродрому Курськ в Харківську область, приблизно в 20 км від кордону. Приблизно в районі населеного пункту Шебекіно я летів на гранично малій висоті - 5-10 метрів в режимі радіомовчання. Далі, при перетині кордону, по мені почали вести вогонь. Хто його вів, я точно сказати не можу, але припускаю, що російська сторона. Я був поранений в ногу зі стрілецької зброї", - додав він. З ним було два члени екіпажу без зброї.

Кузьмінов сказав, що його члени екіпажу після приземлення почали бояться і агресивно поводитися, а потім побігли в бік кордону. Йому невідома їхня подальша доля, але можливо, їх ліквідували.

Кузьмінов сказав, що до нього надійшла пропозиція залишитися в Україні і він його розгляне. "Можливо, що відповім позитивно", - сказав він і додав, що йому і його батькам в Україні пообіцяли безпеку, виплати та оформлення українських документів.

Його батьків також перевезли в Україну. Він сказав, що йому подобатися Україна і її культура, музика, і зокрема спільна пісня Kalush і Scofka "Батьківщина".

Кузьмінов сказав, що слухав їхню музику, коли ще був на території Росії. Він сказав, що в Україні живуть чудові люди.

"Я активно просував свою позицію і до мене було дуже погане ставлення", - додав він.

Крім того, на його думку, в Росії багато хто не розуміє, що відбувається. "Вони думають не своїми головами. Це там на верху не дружать зі своїми головами", - сказав пілот Кузьмінов.

Операція розвідки з російським вертольотом

Українська розвідка оприлюднила документальний фільм "Збиті льотчики Росії", в якому розповіла, як російський пілот перегнав в Україну вертоліт Мі-8.

Спецоперація української військової розвідки мала кодову назву "Синиця". 28-річний російський капітан Максим Кузьмінов був командиром вертольота, служив в 319 - му окремому вертолітному полку армійської авіації РФ-в/ч 13984 з пунктом постійної дислокації в Приморському краї.