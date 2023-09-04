Він розповів, як вдалося провести цю операцію.

Українська розвідка оприлюднила документальний фільм "Збиті льотчики Росії", у якому розповіла, як російський пілот перегнав до України гелікоптер Мі-8АМТШ.

Спецоперація української Воєнної розвідки мала кодову назву "Синиця". 28-річний російський капітан Максим Кузьмінов був командиром гелікоптера, служив у 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації РФ - в/ч 13984 із пунктом постійної дислокації у Приморському краї. У фільмі він розповів деталі операції.

"Я зв'язався з представниками розвідки України, пояснив свою ситуацію. Мені запропонували гарантії безпеки, нові документи, грошову компенсацію, винагороду. Обговорили деталі і почали планувати безпосередньо мій переліт", - каже Кузьмінов.

За його словами, воєнна розвідка змогла організувати безпечний коридор. "Я зрозумів, що перебуваю поруч із кордоном, тобто я передав своє місцезнаходження. [...] Перелетів на гранично малій висоті у режимі радіомовчання. Ніхто не знав, що зі мною. Мабуть, днів 3-4 ніхто не розумів, що сталося. Перелетів успішно, приземлився", - додав пілот.

Кузьмінов заявив, що вчинив так, оскільки виступає проти агресивної війни та не хоче бути причетним до воєнних злочинів.

"Те, що зараз відбувається - це просто геноцид українського народу: як українського, так і російського. Основа мого вчинку у тому, щоб не сприяти цим злочинам. Я прекрасно знаю, чим це закінчиться: Україна однозначно переможе у цій війні просто тому, що народ дуже згуртувався. Увесь світ допомагає, тому що розуміє, що передусім треба цінувати людське життя… Ніхто не хоче цієї війни", - додав офіцер.

Також він закликав іншних російських пілотів вчинити так само. "Ви аніскільки не пошкодуєте. Ви просто відкриєте для себе світ барв. І запам'ятайте: ви просто багато чого не знаєте, ви не бачили, як живуть інші люди. Коли ви дійсно щось відкриєте, то свою думку зміните докорінно", - заявив він.

Пілот передав Україні Мі-8: що відомо

Нагадаємо, 23 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський Мі-8 приземлився на українській військовій базі.

В українській розвідці заявили, що це була спецоперація - російський пілот добровільно перегнав гелікоптер, перед цим його сім'ю непомітно вивезли з Росії.

Російські провоєнні канали намагалися спростувати це, запевняючи, що нібито тримають зв'язок з сім'ями екіпажу.

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