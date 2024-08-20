В рамках спецоперації "Очерет" підірвано штаб з 15 окупантами.

Російський військовий кинув гранату у штаб, де спали російські загарбники з підрозділу "Шторм Z", щоб перейти на бік України.

Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони у соцмережі. "Внаслідок успішної операції проєкту "Хочу жить" та Легіону "Свобода Росії" під назвою "Очерет" військовослужбовець російської армії підірвав штаб офіцерів батальйону "шторм зет" і перейшов на бік України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними розвідки, взимку російський пілот FPV з позивним "Сільвер" вийшов на зв’язок із Легіоном "Свобода Росії" і висловив бажання піти на співпрацю з Україною. Він пояснив, що до цього його спонукали систематичні воєнні та інші злочини його командування, включно з позасудовими стратами, побиттями та поборами.

Відео дня

Водночас, у межах взаємодії з російським військовослужбовцем Україна змогла отримати цінні розвідувальні дані про розташування, чисельність та наміри ворога на конкретному напрямку фронту.

Як відзначає ГУР, далі, у зручний момент "Сільвер" кинув гранату в вентиляційний отвір підвалу штабу окупаційного підрозділу "шторм зет", де спав його комбат та інші російські офіцери.

"Там десь 15 людей було у підвалі. У цьому приміщенні була труба прямо над ліжком, де спав комбат. Вона виходила на вулицю поруч з під’їздом, і ми вирішили в цю трубу вкинути гранату або дві, щоб вони поруч з ними вибухнули", - розказав "Сільвер".

При цьому, коли справу було зроблено, росіянин утік заздалегідь підготовленим маршрутом та перейшов на підконтрольну Україні територію.

В ГУР підкреслюють, що нині російський доброволець став рекрутом Легіону "Свобода Росії", аби боротись зі злочинним путінським режимом.

Перехід росіян на бік України

Раніше росіянин з позивним "Гога"у квітні 2024 року здійснив підпал приміщення малого ракетного корабля "Сєрпухов" у місті Балтійськ, Калінінградської області. Він був військовослужбовцем Балтійського флоту з допуском до держтаємниці. У грудні 2023 він вийшов на зв'язок з Легіоном "Свобода Росії".

Вас також можуть зацікавити новини: