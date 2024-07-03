Сам росіянин був військовослужбовцем Балтійського флоту з допуском до держтаємниці.

Стали відомі деталі "позаштатної ситуації" на малому ракетному кораблі "Сєрпухов" у м. Балтійськ, Калінінградської області у квітні 2024 року.

Як повідомив під час прес-конференції в "Укрінформ" росіянин з позивним "Гога", в грудні 2023 він вийшов на зв'язок з Легіоном "Свобода Росії", який бореться з путінським режимом на боці Україні.

"Зі мною зв'язалися, обговорили мої подальші дії - що я можу дати "Легіону", як я можу бути корисним. Будь-яка людина, яка звернеться до "Легіону" - для неї знайдеться робота, неважливо, чим вона займатиметься - виконувати операції, в інформаційному полі працюватиме, розвіддані надаватиме. Виявилося, що мені підходить диверсійна операція. І певний час я здійснив підпал приміщення на кораблі. Забрав із собою секретні документи підготовлені і покинув корабель, а також покинув територію РФ", - розповів "Гога".

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За його словами, "це була спільна операція Легіону "Свобода Росії" і проєкту "Хочу жити". "Тепер я перебуваю в Україні, скоро пройду навчання, почну воювати з путінським режимом зі зброєю в руках", - сказав він.

"Гога" також поділився, що раніше був військовослужбовцем Балтійського флоту і мав допуск до держтаємниці. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення - чоловік намагався переконати своїх колег у тому, що Росія не має рацію. Однак, тоді він не отримав підтримки.

Згодом "Гога" спробував звільнитися з флоту, але йому це не дало зробити керівництво. То ж він ухвалив рішення перейти на бік України у війні проти путінського режиму.

"Цей прояв опору демонструє, що в Росії залишається багато вільних людей, готових до знесення режиму Путіна. Частина з них воює в російських добровольчих підрозділах, а частина чинить опір і послаблює нашого спільного ворога всередині РФ", - додали в Легіоні "Свобода Росії".

Підпалено ракетний корабель "Сєрпухов"- що відомо

"Сєрпухов" - російське судно проєкту 21631 "Буян-М", яке Росія спустила на воду у 2015 році. Напочатку квітня 2024 року повідомлялося, що в Калінінградській області РФ горів ракетний корабель "Сєрпухов". Зазначалося при цьому, що внаслідок пожежі судно отримало значні пошкодження. Що стало причиною загоряння, не уточнювалося.

Згодом в ГУР прокоментували ситуацію, зазначивши, що через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищено його засоби зв'язку та автоматизації. Там також додали, що на відновлення боєздатності "Сєрпухова" потребуватиме тривалого часу. Втім, тоді в ГУР не підтвердили причетності України до пожежі на російському ракетному кораблі.

Згодом в ГУР повідомили, що хоч корабель і не брав участі в російсько-українській війні, однак Москва планувала перекинути його до Чорного моря через втрату боєздатності Чорноморського флоту.

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